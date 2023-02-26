Глава Міноборони Іспанії про останні заяви Путіна: свідчать про небезпеку

Останні заяви російського диктатора Володимира Путіна підтверджують, що він не готовий до закінчення війни. Щобільше, його висловлювання свідчать про небезпеку для людства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес в інтерв'ю газеті La Vanguardia .

Вона прокоментувала останній виступ Путіна напередодні річниці вторгнення в Україну.

"(Він, - ред.) підкреслив, що не хоче миру. Він добре розуміє, що програє́ цю битву. Його дуже загрозливі вислови про те, що "війна не закінчиться" і що Росія непереможна, свідчать про небезпеку для людства", - сказала міністр.

На її думку, Росія навряд чи застосує ядерну зброю проти України, проте Роблес наголосила, що "в голові Путіна може бути все". Вона додала, що Іспанія поки не має даних, які підтверджували підготовку РФ до ядерного удару.

"Ми всі хочемо припинення вогню, але російський президент дав зрозуміти, без жодних сумнівів, що він хоче продовжувати цю війну. Ціною є життя тисяч українців, а також багатьох росіян, які змушені дивитися в очі смерті незрозуміло за що, бо це не справедливо, не законно", - заявила глава Міноборони.

Нагадаємо, російський диктатор під час звернення до Федеральних зборів 21 лютого пригрозив "розширити війну", якщо міжнародні партнери передадуть Україні далекобійну зброю.

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