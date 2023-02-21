Путін погрожує Заходу "розширенням війни" у разі постачання далекобійної зброї Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Путіна до Федеральних зборів.

"Чим більш далекобійніші системи надходитимуть в Україну, тим далі ми відсуватимемо загрозу від наших кордонів", - заявив диктатор.

Також Путін звинуватив Захід у спробі перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння".

Крім того, під час звернення Путін знову не зміг не згадати про ядерну зброю. За його словами, у Росії "оснащення ядерних сил стримування новітніми системами становить понад 91%".