Глава Минобороны Испании о последних заявлениях Путина: свидетельствуют об опасности

Последние заявления российского диктатора Владимира Путина подтверждают, что он не готов к окончанию войны. Более того, его высказывания свидетельствуют об опасности для человечества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес в интервью газете La Vanguardia .

Она прокомментировала последнее выступление Путина в канун годовщины вторжения в Украину.

"(Он, - ред.) подчеркнул, что не хочет мира. Он хорошо понимает, что проиграет эту битву. Его очень угрожающие высказывания о том, что "война не закончится" и что Россия непобедима, свидетельствуют об опасности для человечества", - сказала министр.

По ее мнению, Россия вряд ли применит ядерное оружие против Украины, однако, Роблес подчеркнула, что "в голове Путина может быть все". Она добавила, что у Испании пока нет данных, подтверждающих подготовку РФ к ядерному удару.

"Мы все хотим прекращения огня, но российский президент дал понять, без всяких сомнений, что он хочет продолжать эту войну. Ценой жизни тысяч украинцев, а также многих россиян, которые вынуждены смотреть в глаза смерти непонятно за что, потому что это не справедливо, не законно", - заявила глава Минобороны.

Напомним, российский диктатор во время обращения в Федеральное собрание 21 февраля пригрозил "расширить войну", если международные партнеры передадут Украине дальнобойное оружие.

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