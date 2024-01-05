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Глава Міноборони Британії про ракети від КНДР: світ змусив Путіна жебракувати

П'ятниця 05 січня 2024 17:47
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Глава Міноборони Британії про ракети від КНДР: світ змусив Путіна жебракувати Фото: міністр оборони Британії Грант Шеппс (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російський диктатор Володимир Путін змушений просити у Північної Кореї боєприпаси та озброєння для продовження широкомасштабної військової агресії проти України. З таким приниженням очільник Кремля зіткнувся, зокрема, через дії міжнародних санкцій.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter (X).

Британський глава Міноборони відреагував на інформацію про використання Росією балістичних ракет з КНДР для завдання ударів по містах України. Таке озброєння Москва, як стверджується, вже отримала від Пхеньяна, та застосовує у своїй війні.

"Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна зазнати приниження - піти до Північної Кореї, щоб продовжити своє незаконне вторгнення", - написав міністр.

Також Шеппс зауважив, що таким чином РФ порушила численні резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, та "поставила під загрозу безпеку іншого регіону світу".

"Це має припинитися зараз. Разом з нашими партнерами ми переконаємося, що Північна Корея заплатить високу ціну за підтримку Росії", - наголосив він.

Що передувало

Вчора ввечері координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Додамо, що 4 січня The Wall Street Journal повідомляло, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

5 січня Британія засудила використання російською армією балістичного озброєння, отриманого з КНДР під час нещодавніх ударів територією України.

Разом з тим зауважимо, що у Повітряних силах ЗСУ наразі не можуть підтвердити інформацію про використання росіянами балістичних ракет з КНДР.

Додамо, що 10 січня США скликають Радбез ООН, щоб обговорити постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії.

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Російська Федерація КНДР ракети
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