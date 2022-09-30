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Глава Міноборони Британії відвідав Київ із неанонсованим візитом: що відомо

Фото: міністр оборони Великобританії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес відвідав Київ цього тижня з неанонсованим візитом. Під час нього він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Воллеса у Twitter.

"Радий був побувати в гостях у мого доброго друга Олексія Резнікова в Києві цього тижня, щоб обговорити подальшу військову допомогу та сприяння Україні", - написав він.

Міністр додав, що британська підтримка України проти російської агресії набирає оборони і продовжуватиметься наступного року та після.

Нагадаємо, раніше Воллес заявив, що заклик російського диктатора Володимира Путіна до зброї є визнанням того, що його вторгнення в Україну зазнає поразки.

Крім того, Британія розширила список санкцій проти Росії за проведення референдумів на захоплених територіях.

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ВеликобританіяОлексій РезніковВійна Росії проти України