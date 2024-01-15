Глава Міноборони Болгарії заявив, що основна частина виробництва ВПК йде в Україну

Глава болгарського оборонного відомства зазначив, що до військової допомоги українській стороні від Софії входять, зокрема, старі системи ще часів СРСР та боєприпаси, які попри вік - в хорошому робочому стані.

"Але найважливішим є виробництво боєприпасів, стрілецької та легкої зброї в Болгарії. Це сфера виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася ще в радянські часи, і ця спеціалізація зберігається", - сказав він.

За словами Тагарєва, оборонна промисловість країни працює "практично в режимі 24/7", і основна частина цього виробництва "йде в Україну, безпосередньо чи через третіх осіб".

Також він розповів, що болгарський ВПК планує проводжувати виробництво боєприпасів радянських стандартів, і у планах є запуск додаткових виробничих потужностей для виробництва боєприпасів стандартів НАТО (155 та 105 міліметрів).

Для цього кілька болгарських компаній подали заявки на інвестиції за спеціальною програмою Єврокомісії ASAP, за якою Євросоюз виділяє загалом 500 мільйонів євро на підтримку інвестиційних проєктів на суму до 1,4 мільярда євро для стимулювання нарощування виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, додав Тагарев.

"Ці нові інвестиції вже спрямовані майже виключно на виробництво боєприпасів 155 мм, які є пріоритетними, але також на інші типи, які мають попит", - заявив болгарський міністр.

Крім того, країна за рішенням парламенту надала Україні понад 800 бронетранспортерів та проводить кілька навчальних програм, розповів Тагарев.

"Болгарія також оголосила про наше бажання приєднатися до коаліції F-16, забезпечивши мовну підготовку для пілотів, інженерно-технічного персоналу та диспетчерів повітряного руху, навчання для інженерно-технічного персоналу, базову підготовку для персоналу з технічного обслуговування, навчання для F-16, але за винятком навчання на певній платформі, якої в нас немає і на яку очікує Україна", - додав він.

Глава Міноборони Болгарії наголосив, що вірить у перемогу України у війні з РФ за умови постійної військової, політичної та фінансової підтримки з боку союзників та країн-партнерів. У цьому контексті він також висловив думку, що надання українській стороні бойових літаків може зіграти значну роль у зменшенні переваги загарбників у небі для захисту наземних сил у майбутньому наступі ЗСУ.

Допомога Україні від Болгарії

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різну допомогу. Так, нещодавно парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

Крім того, Болгарія передасть Україні близько 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу через складну ситуацію через повномасштабне вторгнення РФ.

Нещодавно парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.

Також повідомлялося, що 11 січня міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу зі знешкодження вибухових речовин.