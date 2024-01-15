Глава Минобороны Болгарии заявил, что основная часть производства ВПК идет в Украину

Глава болгарского оборонного ведомства отметил, что в военную помощь украинской стороне от Софии входят, в частности, старые системы еще времен СССР и боеприпасы, которые, несмотря на возраст - в хорошем рабочем состоянии.

"Но самым важным является производство боеприпасов, стрелкового и легкого оружия в Болгарии. Это сфера производства, на которой Болгария специализировалась еще в советские времена, и эта специализация сохраняется", - сказал он.

По словам Тагарева, оборонная промышленность страны работает "практически в режиме 24/7", и основная часть этого производства "уходит в Украину, непосредственно или через третьих лиц".

Также он рассказал, что болгарский ВПК планирует проводить производство боеприпасов советских стандартов, и в планах есть запуск дополнительных производственных мощностей для производства боеприпасов стандартов НАТО (155 и 105 миллиметров).

Для этого несколько болгарских компаний подали заявки на инвестиции по специальной программе Еврокомиссии ASAP, по которой Евросоюз выделяет в общей сложности 500 миллионов евро на поддержку инвестиционных проектов на сумму до 1,4 миллиарда евро для стимулирования наращивания производства боеприпасов и ракет в ЕС, добавил Тагарев.

"Эти новые инвестиции уже направлены почти исключительно на производство боеприпасов 155 мм, которые являются приоритетными, но также на другие типы, которые пользуются спросом", - заявил болгарский министр.

Кроме того, страна по решению парламента предоставила Украине более 800 бронетранспортеров и проводит несколько учебных программ, рассказал Тагарев.

"Болгария также объявила о нашем желании присоединиться к коалиции F-16, обеспечив языковую подготовку для пилотов, инженерно-технического персонала и диспетчеров воздушного движения, обучение для инженерно-технического персонала, базовую подготовку для персонала по техническому обслуживанию, обучение для F-16, но за исключением обучения на определенной платформе, которой у нас нет, и которую ожидает Украина", - добавил он.

Глава Минобороны Болгарии подчеркнул, что верит в победу Украины в войне с РФ при постоянной военной, политической и финансовой поддержке со стороны союзников и стран-партнеров. В этом контексте он также выразил мнение, что предоставление украинской стороне боевых самолетов может сыграть значительную роль в уменьшении превосходства захватчиков в небе для защиты наземных сил в будущем наступлении ВСУ.

Помощь Украине от Болгарии

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разную помощь. Так, недавно парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.

Недавно парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.

Также сообщалось, что 11 января министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.