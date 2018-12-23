Глава министерства финансов США опроверг предложение Трампа уволить главу ФРС

Фото: Стивен Мнучин (flickr.com redaksi)

Мнучин заявил, что Трамп никогда не предлагал уволить главу ФРС

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мнучина в Twitter.

Министр финансов рассказал, что говорил с Трампом о политике ФРС, и президент США заявил, что "полностью с ней не согласен". Также президент США назвал "совершенно ужасными" повышения процентной ставки и уменьшения портфеля ФРС, что очень плохо в свете продолжающихся торговых переговоров.

"Но я никогда не предлагал уволить председателя Джея Пауэлла, и не думаю, что имею на это право", - процитировал слова Трампа Мнучин.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес прокомментировала информацию об увольнении главы ФРС. Сандерс заявила, что ей ничего неизвестно о планах президента.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США Райана Зинка.Трамп заявил, что его Администрация объявит о новом министре внутренних дел на следующей неделе.