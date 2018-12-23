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Глава міністерства фінансів США спростував пропозицію Трампа звільнити главу ФРС

Новини » Політика    23.12.2018 - 06:38
Глава міністерства фінансів США спростував пропозицію Трампа звільнити главу ФРС
Фото: Стівен Мнучин (flickr.com redaksi)

Мнучин заявив, що Трамп ніколи не пропонував звільнити голову ФРС

Глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучин заявив, що президент США Дональд Трамп не пропонував звільнити главу Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мнучина в Twitter.

Міністр фінансів розповів, що говорив з Трампом про політику ФРС, і президент США заявив, що "повністю з нею не згоден". Також президент США назвав "жахливими" підвищення процентної ставки і зменшення портфеля ФРС, що дуже погано у світлі триваючих торгових переговорів.

"Але я ніколи не пропонував звільнити голову Джея Пауелла, і не думаю, що маю на це право", - процитував слова Трампа Мнучин.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар Білого дому Сара Сандрес прокоментувала інформацію про звільнення глави ФРС. Сандерс заявила, що їй нічого невідомо про плани президента.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ США Райана Зінк.Трамп заявив, що його Адміністрація оголосить про нового міністра внутрішніх справ на наступному тижні.

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