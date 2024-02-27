Глава Мінфіну США закликала знайти спосіб передати Україні російські 300 млрд доларів

"Я вважаю, що існують вагомі міжнародні правові, економічні та моральні підстави для просування вперед", - йдеться у заяві Єллен, підготовленій перед зустріччю фінансових керівників G20 у Сан-Паулу (Бразилія).

За її словами, це була б "вирішальною відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії".

"Це ясно б показало, що Росія не зможе перемогти, затягуючи війну, і спонукало б її сісти за стіл переговорів і домовитися про справедливий мир з Україною", - додала глава Мінфіну США.

Конфіскація активів на користь України

Сполучені Штати, Європейський Союз та інші країни "Великої сімки" роздумують над тим, як найкраще використати заморожені російські активи для підтримки України.

Наприкінці 2023 року США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Однак у заяві G7 йдеться, що активи російського центрального банку залишатимуться замороженими доти, доки Москва не погодиться відшкодувати збитки, які вона завдала Україні.

За оцінками Світового банку, економічні втрати України від російського вторгнення становлять 499 млрд доларів.