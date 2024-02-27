Глава Минфина США призвала найти способ передать Украине российские 300 млрд долларов

"Я считаю, что существуют веские международные правовые, экономические и моральные основания для продвижения вперед", - говорится в заявлении Йеллен, подготовленном перед встречей финансовых руководителей G20 в Сан-Паулу (Бразилия).

По ее словам, это было бы "решающим ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России".

"Это ясно показало бы, что Россия не сможет победить, затягивая войну, и побудило бы ее сесть за стол переговоров и договориться о справедливом мире с Украиной", - добавила глава Минфина США.

Конфискация активов по пользу Украины

Соединенные Штаты, Европейский Союз и другие страны "Большой семерки" раздумывают над тем, как лучше всего использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

В конце 2023 года США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Однако в заявлении G7 говорится, что активы российского центрального банка будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не согласится возместить ущерб, который она нанесла Украине.

По оценкам Всемирного банка, экономические потери Украины от российского вторжения составляют 499 млрд долларов.