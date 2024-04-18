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Глава Мінфіну США різко розкритикувала республіканців за блокування допомоги Україні

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр фінансів США Джанет Єллен розкритикувала республіканців у Конгресі, які блокують продовження допомоги Україні. Вона вважає, що затягування у цьому питанні не можна пробачити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єллен, яку цитує Tagesschau.

Відповідну заяву глава Мінфіну США зробила після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Єллен різко розкритикувала республіканців, які блокують рішення щодо України.

"Нездатність республіканців у Палаті представників так довго підтримувати Україну в цей вирішальний момент війни не можна пробачити, і це завдає шкоди нашій національній безпеці", - заявила вона.

Шмигаль своєю чергою зазначив, що продовження допомоги Україні з боку США є важливим, особливо враховуючи спроби Росії підірвати українську економіку.

"Ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі", - сказав він. 

 

Блокування допомоги Україні в США

У Конгресі США вже протягом багатьох місяців не можуть ухвалити фінансування для продовження допомоги Україні. Рішення блокують республіканці.

Нещодавно спікер Палати представників США Майк Джонсон зробив крок у цьому питанні. Він запропонував розділити законопроект Сенату на чотири окремі документи. Таким чином фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів відокремили в окремий законопроект.

Також Майк Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні є "критично важливим".

Що передбачає ініціатива Джонсона щодо допомоги України - у матеріалі РБК-Україна.

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