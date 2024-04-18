Глава Минфина США резко раскритиковала республиканцев за блокирование помощи Украине

Соответствующее заявление глава Минфина США сделала после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Йеллен резко раскритиковала республиканцев, которые блокируют решения по Украине.

"Неспособность республиканцев в Палате представителей так долго поддерживать Украину в этот решающий момент войны непростительна и наносит ущерб нашей национальной безопасности", - заявила она.

Шмыгаль в свою очередь отметил, что продление помощи Украине со стороны США важно, особенно учитывая попытки России подорвать украинскую экономику.

"Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать Украину в ее борьбе", - сказал он.