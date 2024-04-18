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Глава Минфина США резко раскритиковала республиканцев за блокирование помощи Украине

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала республиканцев в Конгрессе, блокирующих продолжение помощи Украине. Она считает, что затягивание в этом вопросе непростительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Йеллен, которую цитирует Tagesschau.

Соответствующее заявление глава Минфина США сделала после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Йеллен резко раскритиковала республиканцев, которые блокируют решения по Украине.

"Неспособность республиканцев в Палате представителей так долго поддерживать Украину в этот решающий момент войны непростительна и наносит ущерб нашей национальной безопасности", - заявила она.

Шмыгаль в свою очередь отметил, что продление помощи Украине со стороны США важно, особенно учитывая попытки России подорвать украинскую экономику.

"Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать Украину в ее борьбе", - сказал он.

 

Блокирование помощи Украине в США

В Конгрессе США уже многие месяцы не могут принять финансирование для продления помощи Украине. Решения блокируют республиканцы.

Недавно спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сделал шаг в этом вопросе. Он предложил разделить законопроект Сената на четыре отдельных документа. Таким образом, финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов было выделено в отдельный законопроект.

Также Майк Джонсон заявил, что предоставление летальной помощи Украине "критически важно".

Что предполагает инициатива Джонсона по помощи Украины - в материале РБК-Украина.

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