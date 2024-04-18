Глава Мінфіну США різко розкритикувала республіканців за блокування допомоги Україні

Міністр фінансів США Джанет Єллен розкритикувала республіканців у Конгресі, які блокують продовження допомоги Україні. Вона вважає, що затягування у цьому питанні не можна пробачити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єллен, яку цитує Tagesschau.

Відповідну заяву глава Мінфіну США зробила після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Єллен різко розкритикувала республіканців, які блокують рішення щодо України.

"Нездатність республіканців у Палаті представників так довго підтримувати Україну в цей вирішальний момент війни не можна пробачити, і це завдає шкоди нашій національній безпеці", - заявила вона.

Шмигаль своєю чергою зазначив, що продовження допомоги Україні з боку США є важливим, особливо враховуючи спроби Росії підірвати українську економіку.

"Ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі", - сказав він.