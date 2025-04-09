Глава Мінфіну США пояснив 90-денну паузу в тарифах Трампа

Пауза в тарифах

Нагадаємо, минулого тижня США ввели додаткові тарифи на імпорт з низки країн. Таке рішення торкнулося Євросоюзу, України, Китаю і не тільки.

Президент США Дональд Трамп вимагав, щоб інші країни не запроваджували відповідні тарифи і погрожував ще більш жорсткими заходами.

Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що Трамп оголосив 90-денну паузу зі зниженим 10% тарифом. При цьому для Китаю США запровадили 125% тариф, оскільки Пекін проігнорував погрози американського лідера і відповів симетрично.

Зі свого боку Євросоюз затвердив мита на товари зі США на суму близько 21 мільярда євро (приблизно 23,2 млрд доларів).

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