Глава Минфина США объяснил 90-дневную паузу в тарифах Трампа

Пауза в тарифах

Напомним, на прошлой неделе США ввели дополнительные тарифы на импорт из ряда стран. Такое решение затронуло Евросоюз, Украину, Китай и не только.

Президент США Дональд Трамп требовал, чтобы другие страны не вводили ответные тарифы и угрожал еще более жесткими мерами.

Сегодня, 9 апреля, стало известно, что Трамп объявил 90-дневную паузу со сниженным 10% тарифом. При этом для Китая США ввели 125% тариф, поскольку Пекин проигнорировал угрозы американского лидера и ответил симметрично.

В свою очередь Евросоюз утвердил пошлины на товары из США на сумму около 21 миллиарда евро (примерно 23,2 млрд долларов).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.