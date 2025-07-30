Глава Мінфіну США попередив Китай про 100%-ві мита за купівлю російської нафти

Переговори між делегаціями США і Китаю відбулися в Стокгольмі і тривали два дні. За словами Бессента, американська сторона також висловила невдоволення з приводу закупівель Китаєм іранської нафти та експорту в Росію товарів подвійного призначення на суму понад 15 млрд доларів.

США посилюють тиск на Пекін

"Тож, гадаю, будь-хто, хто купує санкційну російську нафту, має бути готовий до цього", - сказав Бессент на пресконференції.

Він також нагадав, що Конгрес США готує заходи, які призведуть до введення таких самих тарифів союзниками по всьому світу.

Президент Дональд Трамп у понеділок скоротив термін для Москви, щоб домогтися прогресу в мирних переговорах щодо України. В іншому разі, через 10 днів США введуть вторинні мита в розмірі 100% на покупців російської нафти.

Реакція Китаю і позиція щодо енергетики

За словами Бессента, Китай відповів, що є суверенною державою і керуватиметься внутрішньою політикою в питаннях енергетики.

"Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо на нього зазіхати, тож вони готові платити 100% мито", - додав він.

Китай залишається найбільшим покупцем російської нафти - близько 2 млн барелів на добу. Слідом ідуть Індія і Туреччина.

Китай ризикує втратити довіру Європи

Бессент також повідомив, що попередив віце-прем'єра Хе Ліфена про ризик для торговельних відносин Китаю з Європою. Причина - тривале постачання в Росію товарів, які можуть використовуватися у військових цілях.

"Я вказав їм, що це серйозно шкодить їхньому іміджу в Європі. В очах європейців Китай бере участь у війні на кордоні Європи", - зазначив він.