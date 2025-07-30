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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Глава Минфина США предупредил Китай о 100%-ных пошлинах за покупку российской нефти

Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США предупредили китайских чиновников о последствиях закупок нефти у России. Пекин настаивает на своем суверенитете.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переговоры между делегациями США и Китая прошли в Стокгольме и длились два дня. По словам Бессента, американская сторона также выразила недовольство по поводу закупок Китаем иранской нефти и экспорта в Россию товаров двойного назначения на сумму более 15 млрд долларов.

США усиливают давление на Пекин

"Так что, думаю, любой, кто покупает санкционную российскую нефть, должен быть готов к этому", - сказал Бессент на пресс-конференции.

Он также напомнил, что Конгресс США готовит меры, которые приведут к введению таких же тарифов союзниками по всему миру.

Президент Дональд Трамп в понедельник сократил срок для Москвы, чтобы добиться прогресса в мирных переговорах по Украине. В противном случае, через 10 дней США введут вторичные пошлины в размере 100% на покупателей российской нефти.

Реакция Китая и позиция по энергетике

По словам Бессента, Китай ответил, что является суверенным государством и будет руководствоваться внутренней политикой в вопросах энергетики.

"Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим на него посягать, так что они готовы платить 100% пошлину", - добавил он.

Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти - около 2 млн баррелей в сутки. Следом идут Индия и Турция.

Китай рискует потерять доверие Европы

Бессент также сообщил, что предупредил вице-премьера Хэ Лифэна о риске для торговых отношений Китая с Европой. Причина - продолжающиеся поставки в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.

"Я указал им, что это серьезно вредит их имиджу в Европе. В глазах европейцев Китай участвует в войне на границе Европы", - отметил он.

Напомним, Индия и Китай стали основными покупателями российской нефти после начала войны России против Украины. Только это позволяет Москве поддерживают свою военную машину, получая деньги на производство оружия.

Индия уже заявила о готовности отказаться от российской нефти в случая санкций Вашингтона.

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