Глава Мінфіну США підтримала прагнення України до реформ

"Я високо оцінюю вашу відданість виконувати порядок денний реформ і досягати контрольних показників, викладених у програмі МВФ", - зазначила міністерка.

За словами Єллен, новий рівень підзвітності уряду, належне управління та забезпечення відповідального використання міжнародної допомоги, є "істотним кроком" до виведення України на здоровий економічний шлях.

"Будьте впевнені, США підтримують Україну від першого дня цієї війни, і ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - вказала посадовиця.

Глава Мінфіну додала, що Сполучені Штати пишаються тим, що є провідним партнером України.