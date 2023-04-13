Глава Мінфіну США закликала продовжити суттєву допомогу Заходу Україні

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала до продовження суттєвої допомоги Україні, яка бореться з вторгненням Росії, і похвалила українську владу за їхню увагу до належного управління та боротьби з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Єллен виступила на початку міністерської зустрічі щодо України під час весняних засідань Міжнародного валютного фонду, де також виступили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Підтримка України - це колективне зусилля. Ми вітаємо зусилля наших союзників та партнерів щодо надання суттєвої, передбачуваної та своєчасної допомоги та закликаємо всіх нас продовжувати це робити", - сказала Єллен.

Високопосадовець міністерства фінансів у понеділок заявив, що за останній рік Сполучені Штати надали Україні близько 50 млрд доларів допомоги, зокрема понад 23 млрд доларів у вигляді бюджетної підтримки для підтримки роботи державних служб.

Єллен сказала, що уряд України справляється "під час жахливої війни Росії", при цьому економічна активність відновлюється та надаються критично важливі послуги.

"Ваша прихильність до забезпечення того, щоб міжнародна допомога використовувалася відповідально, має важливе значення", - сказала вона.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна виконала чудову роботу з відновлення зруйнованих Росією енергетичних об'єктів, зберігши при цьому роботу країни та допомагаючи підприємствам працювати.

"Країна працює чудово навіть у найруйнівніших обставинах, - сказала вона. - І саме тому він користується довірою свого народу та міжнародної спільноти".

Шмигаль і Зеленський подякували країнам-донорам за підтримку та початкові інвестиції в проекти реконструкції.

"Ця допомога безпрецедентна, і ми дуже цінуємо її. Але втрати та витрати України також безпрецедентні", - сказав Шмигаль на зустрічі, пославшись на нещодавній звіт, згідно з яким відновлення економіки України коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП у 2022 році.

Цифра, розрахована Світовим банком, Організацією Об'єднаних Націй, Європейською комісією та Україною, різко зросла порівняно з оцінкою у 349 млрд доларів, опублікованою у вересні минулого року.

Шмигаль заявив, що до кінця 2023 року Україні необхідно залучити 14 млрд доларів донорської допомоги.

Єллен сказала, що Сполучені Штати планують надати додаткову допомогу до вересня - все у вигляді грантів - і підтримати зусилля України щодо забезпечення енергетичної безпеки та якнайшвидшого відновлення, але не повідомила подробиць.

Президент Світового банку Девід Малпас, який головував на зустрічі, у вівторок наголосив на необхідності того, щоб країни Західної Європи приєдналися до глобальних інститутів у відновленні України, враховуючи "жахливий" розмір пов'язаних із цим потреб.

Йеллен сказала, що нещодавня програма кредитування на суму 15,6 млрд доларів, погоджена з МВФ, закріпить міжнародну підтримку "у надійній макроекономічній структурі та стане каталізатором подальших реформ, необхідних для відновлення України".