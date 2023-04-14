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Глава Минфина США поддержала стремление Украины к реформам

Фото: Министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен выразила поддержку стремлениям Украины реализовывать реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмигалем в Вашингтоне.

"Я высоко оцениваю вашу преданность выполнять повестку дня реформ и достигать контрольных показателей, изложенных в программе МВФ", - отметила министерша.

По словам Еллен, новый уровень подотчетности правительства, надлежащее управление и обеспечение ответственного использования международной помощи является "существенным шагом" к выводу Украины на здоровый экономический путь.

"Будьте уверены, США поддерживают Украину с первого дня этой войны, и мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - указала чиновник.

Глава Минфина добавила, что Соединенные Штаты гордятся тем, что являются ведущим партнером Украины.

Напомним, Еллен призвала к продолжению существенной помощи и похвалила украинские власти за внимание к надлежащему управлению и борьбе с коррупцией.

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