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Глава Мінфіну США нібито вимагав від Трампа не приймати Зеленського, - ЗМІ

05:37 21.06.2026 Нд
3 хв
Якими образами голова Мінфіну США назвав Зеленського?
aimg Катерина Коваль
Глава Мінфіну США нібито вимагав від Трампа не приймати Зеленського, - ЗМІ Фото: міністр США Скотт Бессент та президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Міністр фінансів США Скотт Бессент нібито наполегливо рекомендував президенту Дональду Трампу не приймати Володимира Зеленського в Овальному кабінеті. При цьому американський урядовець у приватних розмовах міг використовувати вкрай образливу лексику на адресу українського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Guardian, яка цитує фрагменти з нової книги "Зміна режиму" (Regime Change) журналістів видання The New York Times Меггі Габерман та Джонатана Свона.

Книга, яка має вийти друком наступного вівторка, описує залаштунки другого президентського терміну Трампа. За твердженнями авторів, Скотт Бессент у спілкуванні з колегами нібито називав Зеленського "хитрим", "маленьким виро**ом", "дитиною з особливими потребами для європейців" та "містером Біном на креку".

За інформацією журналістів, голова Мінфіну США буцімто наполягав, щоб Трамп взагалі не дозволяв Зеленському переступати поріг Білого дому до того моменту, поки українська сторона не підпише розроблену американцями угоду про корисні копалини.

Міністерство фінансів США наразі не відповіло на запити журналістів щодо коментарів стосовно цих заяв.

Зустріч лідерів двох держав зрештою відбулася 28 лютого 2025 року і, як зазначають автори книги, завершилася невдало. Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикували Зеленського за нібито невдячність за американську допомогу.

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У книзі також розкриваються деталі візиту Бессента до Києва для просування згаданої угоди. За інформацією авторів, переговори переросли у 45-хвилинну сварку на підвищених тонах між американським міністром та українським президентом.

Ба більше, текст документа викликав суперечки всередині самої адміністрації США - між Мінфіном та Міністерством торгівлі. Зрештою Трамп нібито попросив дружину Джей Ді Венса, Ушу Венс (випускницю Єльської школи права), перевірити українські правки до угоди.

Питання фінансової та військової допомоги Україні залишається на порядку денному світової політики і нещодавно активно обговорювалося на саміті лідерів країн «Групи семи» (G7), який відбувся у Франції.

Напередодні саміту, 15 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що після врегулювання іранської кризи має намір знову зосередитися на російсько-українській війні. За його словами, він провів "дуже добрі" телефонні розмови з Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним і вважає, що обидві сторони відкриті до припинення війни.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков стверджував, що американський президент нібито висловив готовність «впливати на Київ та європейських союзників».

Водночас українська сторона робила спроби організувати прямі переговори. Ще 4 червня Зеленський направив Путіну відкритого листа з пропозицією провести особисту зустріч за участю США та європейських країн. Пізніше Київ пропонував провести цю зустріч на полях саміту G7.

Трамп тоді підтримав ідею двосторонньої зустрічі, тоді як російський диктатор заявив, що "не бачить у ній сенсу", а в Кремлі натомість запропонували українському президенту "приїхати до Москви".

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