Глава Мінфіну США нібито вимагав від Трампа не приймати Зеленського, - ЗМІ

Міністр фінансів США Скотт Бессент нібито наполегливо рекомендував президенту Дональду Трампу не приймати Володимира Зеленського в Овальному кабінеті. При цьому американський урядовець у приватних розмовах міг використовувати вкрай образливу лексику на адресу українського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Guardian , яка цитує фрагменти з нової книги "Зміна режиму" (Regime Change) журналістів видання The New York Times Меггі Габерман та Джонатана Свона.

Книга, яка має вийти друком наступного вівторка, описує залаштунки другого президентського терміну Трампа. За твердженнями авторів, Скотт Бессент у спілкуванні з колегами нібито називав Зеленського "хитрим", "маленьким виро**ом", "дитиною з особливими потребами для європейців" та "містером Біном на креку".

За інформацією журналістів, голова Мінфіну США буцімто наполягав, щоб Трамп взагалі не дозволяв Зеленському переступати поріг Білого дому до того моменту, поки українська сторона не підпише розроблену американцями угоду про корисні копалини.

Міністерство фінансів США наразі не відповіло на запити журналістів щодо коментарів стосовно цих заяв.

Зустріч лідерів двох держав зрештою відбулася 28 лютого 2025 року і, як зазначають автори книги, завершилася невдало. Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикували Зеленського за нібито невдячність за американську допомогу.

У книзі також розкриваються деталі візиту Бессента до Києва для просування згаданої угоди. За інформацією авторів, переговори переросли у 45-хвилинну сварку на підвищених тонах між американським міністром та українським президентом.

Ба більше, текст документа викликав суперечки всередині самої адміністрації США - між Мінфіном та Міністерством торгівлі. Зрештою Трамп нібито попросив дружину Джей Ді Венса, Ушу Венс (випускницю Єльської школи права), перевірити українські правки до угоди.