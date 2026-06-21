Глава Минфина США якобы потребовал от Трампа не принимать Зеленского, - СМИ
Министр финансов США Скотт Бессент якобы настоятельно рекомендовал президенту Дональду Трампу не принимать Владимира Зеленского в Овальном кабинете. При этом американский чиновник в частных беседах мог использовать крайне оскорбительную лексику в адрес украинского лидера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью в The Guardian, в которой приводятся отрывки из новой книги "Смена режима" (Regime Change) журналистов издания The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Свона.
Книга, которая должна выйти в свет в следующий вторник, описывает закулисные события второго президентского срока Трампа. По утверждениям авторов, Скотт Бессент в разговорах с коллегами якобы называл Зеленского "хитрым", "маленьким ублюдком", "ребенком с особыми потребностями для европейцев" и "мистером Бином на крэке".
По информации журналистов, глава Минфина США якобы настаивал на том, чтобы Трамп вообще не позволял Зеленскому переступать порог Белого дома до тех пор, пока украинская сторона не подпишет разработанное американцами соглашение о полезных ископаемых.
Министерство финансов США пока не ответило на запросы журналистов о комментариях по поводу этих заявлений.
Встреча лидеров двух государств в конечном итоге состоялась 28 февраля 2025 года и, как отмечают авторы книги, завершилась неудачно. Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс раскритиковали Зеленского за якобы неблагодарность за американскую помощь.
В книге также раскрываются детали визита Бессента в Киев для продвижения упомянутого соглашения. По информации авторов, переговоры переросли в 45-минутную ссору на повышенных тонах между американским министром и украинским президентом.
Более того, текст документа вызвал споры внутри самой администрации США - между Минфином и Министерством торговли. В итоге Трамп якобы попросил жену Джей Ди Венса, Ушу Венс (выпускницу Йельской школы права), проверить украинские поправки к соглашению.
Вопрос о финансовой и военной помощи Украине по-прежнему стоит на повестке дня мировой политики и недавно активно обсуждался на саммите лидеров стран "Группы семи" (G7), который прошел во Франции.
Накануне саммита, 15 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что после урегулирования иранского кризиса намерен вновь сосредоточиться на российско-украинской войне. По его словам, он провел "очень хорошие" телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным и считает, что обе стороны готовы к прекращению войны.
Помощник главы Кремля Юрий Ушаков утверждал, что американский президент якобы выразил готовность "оказывать влияние на Киев и европейских союзников".
В то же время украинская сторона предпринимала попытки организовать прямые переговоры. Еще 4 июня Зеленский направил Путину открытое письмо с предложением провести личную встречу с участием США и европейских стран. Позже Киев предлагал провести эту встречу в рамках саммита G7.
Трамп тогда поддержал идею двусторонней встречи, тогда как российский диктатор заявил, что "не видит в ней смысла", а в Кремле вместо этого предложили украинскому президенту "приехать в Москву".