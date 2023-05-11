Глава Минфина США назвала последствия беспрецедентного дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить лимит государственного долга в размере 31,4 трлн долларов и предотвратить беспрецедентный дефолт, который вызовет глобальный экономический спад и рискует подорвать лидерство США в мировой экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Йеллен сделала это предупреждение в комментариях, подготовленных для пресс-конференции перед встречей в Японии со своими коллегами из стран "Большой семерки" (G7).

"Дефолт поставит под угрозу достижения, над которыми мы так усердно работали в течение последних нескольких лет в процессе восстановления после пандемии. И это спровоцирует глобальный спад, который отбросит нас назад еще больше, - сказала она. - Это также может привести к подрыву глобального экономического лидерства США и поставить под вопрос нашу способность защищать интересы национальной безопасности".

Президент США Джо Байден в среду заявил, что бездействие Конгресса до того, как у казначейства закончатся деньги для оплаты счетов правительства, что может произойти уже 1 июня, может привести к рецессии в экономике США.

Йеллен заявила, что балансирование республиканцев в этом вопросе равносильно "кризису, который мы сами создали" и что даже угроза дефолта может привести к понижению кредитного рейтинга правительства США, как это произошло во время борьбы за потолок долга в 2011 году.

По словам Йеллен, это может привести к повышению процентных ставок по ипотеке, автоплатежам и кредитным картам, отметив, что ставки по долгам, подлежащим погашению примерно 1 июня, уже резко выросли.

Байден настаивает на том, что Конгресс имеет конституционную обязанность поднять потолок долга, который отражает ранее потраченные федеральные деньги, без каких-либо условий, но республиканцы, контролирующие Палату представителей, связывают любое увеличение предела долга с масштабными сокращениями бюджета.

В отличие от большинства развитых стран, США устанавливают предельный размер долга. Поскольку правительство тратит больше, чем получает, законодатели должны периодически поднимать этот предел.

Повестка саммита финансовых руководителей G7

Йеллен также наметила свои приоритеты для встречи G7, включая индивидуальные и совместные действия по укреплению мировой экономики и снижению инфляции, удвоение обязательств по оказанию помощи Украине в защите от российского вторжения и долгосрочные усилия по повышению экономической устойчивости.

Несмотря на риски снижения, Йеллен сказала, что мировая экономика остается в лучшем состоянии, чем многие предсказывали шесть месяцев назад, при этом в большинстве стран G7 наблюдается снижение годовой общей инфляции и улучшение прогнозов роста.

По словам Йеллен, Соединенные Штаты предприняли действия для укрепления доверия к своей банковской системе после краха трех региональных банков, а также приняли закон об инвестициях в инфраструктуру, альтернативную энергетику и полупроводниковые чипы.

Но также важно помочь развивающимся странам, сказала она, добавив, что члены G7 будут координировать свои усилия по продвижению "своевременного и всеобъемлющего" урегулирования задолженности для стран, испытывающих долговые трудности. Йеллен неоднократно обвиняла Китай - крупнейшего в мире суверенного кредитора - в том, что он медлит с продвижением таких договоренностей.

Йеллен сказала, что она также будет работать со своими коллегами из G7 над повышением экономической устойчивости в долгосрочной перспективе за счет увеличения внутреннего производства критически важных товаров и помощи развивающимся странам в расширении их доли в глобальных цепочках поставок.

Это означало помочь этим странам перейти от "исключительно добывающих отраслей к деятельности, которая оказывает большую поддержку внутренней экономике и занятости", сказала она.

Йеллен не сообщила подробностей, но сказала, что работа будет основываться на инвестициях в размере 600 млрд долларов, осуществляемых в рамках Партнерства G7 по глобальной инфраструктуре и инвестициям, целью которого является мобилизация частного капитала для инфраструктурных проектов в развивающихся странах.

"Большая семерка", в которую входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада, также будет продолжать работать над смягчением геостратегических рисков и противодействием экономическому принуждению, сказала Йеллен, ссылаясь на речь в прошлом месяце, в которой она сказала, что Вашингтон будет противодействовать действиям Китая по доминированию над иностранными конкурентами.