ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден: увесь світ опиниться в біді, якщо США оголосять дефолт

Новость на русском →
Середа 10 травня 2023 22:34
Байден: увесь світ опиниться в біді, якщо США оголосять дефолт Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден вважає, що у всьому світі розпочнуться проблеми, якщо Сполучені Штати Америки оголосять дефолт.

Як повідомляє РБК-Україна, слова голови американської держави наводить The Hill.

Президент розповів, що світові лідери ставлять питання про можливість оголошення дефолту в США.

"Бо, якщо ми оголосимо дефолт на наш обов'язок, весь світ опиниться в біді", - зазначив Байден.

При цьому глава держави наголосив, що вважає ризик дефолту "штучно створеною кризою", але попередив про такі наслідки, як підвищення відсоткових ставок за кредитами, затримка виплат з соціального забезпечення та ветеранам, а також втрата робочих місць.

"Наша економіка впаде в рецесію, а нашій міжнародній репутації буде завдано сильних збитків. Ми не повинні навіть говорити про цю ситуацію", - додав президент.

Нагадаємо, про загрозу перевищення ліміту держборгу заявляли у Мінфіні США ще у січні 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Госдолг
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
Ситуація на фронті сьогодні 10 травня
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії