Глава Минфина не видит оснований для падения гривны из-за отставки Смолия

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Марченко уверяет, что в ближайшее время все успокоится

Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия не должна повлиять на курс гривны к доллару. После соответствующих решений ситуация придет в норму.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил на брифинге.

"Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс валюту в связи с отставкой высокопоставленного чиновника", - сказал он.

По его словам, сейчас можно видеть некую турбулентность на рынке.

"Я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже в ближайшее время все успокоится", - добавил он.

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

Как сообщало РБК-Украина, курс доллара на межбанке 2 июля 2020 года вырос на 32 копейки до 27,20 гривен за доллар.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что не видит причин для укрепления курса гривны к доллару.

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Автор: Александр Белоус