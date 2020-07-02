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Глава Мінфіну не бачить підстав для падіння гривні через відставку Смолія

Новини » Економіка     02.07.2020 - 15:21
Глава Мінфіну не бачить підстав для падіння гривні через відставку Смолія
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Марченко запевняє, що найближчим часом усе заспокоїться

Відставка голови Національного банку України Якова Смолія не повинна вплинути на курс гривні до долара. Після відповідних рішень ситуація прийде в норму.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив на брифінгу.

"Я вважаю, що немає жодних підстав хвилюватися за курс валюту у зв'язку з відставкою високопосадовця", - сказав він.

За його словами, зараз можна бачити якусь турбулентність на ринку.

"Я вважаю, що будуть прийняті відповідні рішення і вже найближчим часом все заспокоїться", - додав він.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

Як повідомляло РБК-Україна, курс долара на міжбанку 2 липня 2020 року зріс на 32 копійки до 27,20 гривень за долар.

Відзначимо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не бачить причин для зміцнення курсу гривні до долара.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Національний банк Україникурс НБУКурс гривні
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