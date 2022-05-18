Глава Минфина США о возможном дефолте России: не думаю, что это существенно изменит ситуацию в РФ

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, США вероятно не будут продлевать действие санкционного исключения, которое позволяет инвесторам получать платежи по российскому долгу. Это, со своей стороны, подтолкнет Россию к дефолту.

"Россия не может занимать на мировых финансовых рынках. У нее нет доступа к рынкам капитала. Если Россия не сможет найти способ осуществить эти платежи, и она технически объявит дефолт по своему долгу. Я не думаю, что это действительно является значительным изменением ситуации в России", - отметила министр.