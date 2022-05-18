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Глава Минфина США о возможном дефолте России: не думаю, что это существенно изменит ситуацию в РФ

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Среда 18 мая 2022 17:51
Глава Минфина США о возможном дефолте России: не думаю, что это существенно изменит ситуацию в РФ Фото: Джанет Йеллен, министр финансов США (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Российскую Федерацию лишили доступа к мировым рынкам капитала. Объявление возможного дефолта не изменит для страны ничего существенного.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, США вероятно не будут продлевать действие санкционного исключения, которое позволяет инвесторам получать платежи по российскому долгу. Это, со своей стороны, подтолкнет Россию к дефолту.

"Россия не может занимать на мировых финансовых рынках. У нее нет доступа к рынкам капитала. Если Россия не сможет найти способ осуществить эти платежи, и она технически объявит дефолт по своему долгу. Я не думаю, что это действительно является значительным изменением ситуации в России", - отметила министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным изданиям Bloomberg, США планируют лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям уже 25 мая. Это может ускорить дефолт для страны.

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