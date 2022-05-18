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Глава Мінфіну США про можливий дефолт Росії: не думаю, що це суттєво змінить ситуацію в РФ

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Середа 18 травня 2022 17:51
Глава Мінфіну США про можливий дефолт Росії: не думаю, що це суттєво змінить ситуацію в РФ Фото: Джанет Єллен, міністр фінансів США (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Російську Федерацію позбавили доступу до світових ринків капіталу. Оголошення можливого дефолту не змінить для країни нічого суттєвого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами міністра фінансів США Джанет Йеллен, США ймовірно не продовжуватимуть дію санкційного виключення, яке дозволяє інвесторам отримувати платежі за російським боргом. Це, зі свого боку, підштовхне Росією до дефолту.

"Росія не може займати на світових фінансових ринках. У неї немає доступу до ринків капіталу. Якщо Росія не зможе знайти спосіб здійснити ці платежі, і вона технічно оголосить дефолт за своїм боргом. Я не думаю, що це дійсно є значною зміною ситуації в Росії", - відзначила міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними виданням Bloomberg, США планують позбавити Росію можливості проводити виплати за облігаціями вже 25 травня. Це може прискорити дефолт для країни.

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