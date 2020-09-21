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Глава Минфина рассказал, когда в Украину прибудет миссия МВФ

Автор: Инна Собора

Министр финансов Сергей Марченко назвал "слухами" информацию о паузе в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом. Миссия МВФ должна прибыть в Украину уже осенью.

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Об этом Марченко заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он отметил, что в украинском правительстве проговаривают с МВФ приезд миссии в Украину в ближайшее время.

"Миссия фонда задает вопросы, в том числе по бюджету. Есть все основания считать, что миссия прибудет в октябре или в ноябре. Мы постоянно общаемся, у нас фактически еженедельно телефонные переговоры ... Я не вижу никаких оснований считать, что у нас есть определенные проблемы сотрудничества", - сказал Марченко.

Ранее стало известно, что правительство обратилось к председателю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой с предложением начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко ранее заявил, что не видит угроз для сотрудничества с Международным валютным фондом. По его словам, сейчас Украина выполняет все условия, которые перед ней ставятся.

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