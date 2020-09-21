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Глава Мінфіну розповів, коли в Україну прибуде місія МВФ

Автор: Инна Собора

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав "чутками" інформацію про паузу у співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Місія МВФ має прибути в Україну вже восени.

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Про це Марченко заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Він зазначив, що в українському уряді проговорюють з МВФ приїзд місії в Україну найближчим часом.

"Місія фонду задає питання, в тому числі по бюджету. Є всі підстави вважати, що місія прибуде в жовтні або в листопаді. Ми постійно спілкуємося, у нас фактично щотижня телефонні переговори… Я не бачу жодних підстав вважати, що в нас є певні проблеми співробітництва", - сказав Марченко.

Раніше стало відомо, що уряд звернувся до голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої з пропозицією розпочати роботу місії в Україні в онлайн-режимі.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявив, що не бачить загроз для співпраці з Міжнародним валютним фондом. За його словами, зараз Україна виконує всі умови, які перед нею ставляться.

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