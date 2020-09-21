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Правительство предложило МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме

Киев , Понедельник 21 сентября 2020 22:04
Правительство предложило МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Правительство обратилось к главе Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой с предложением начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме. Продолжение работы с МВФ является одним из приоритетов для украинских властей.

Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, передает пресс-служба правительства.

"Было направлено письмо на адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине", - сообщил Шмыгаль, слова которого цитирует пресс-служба Кабмина.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко ранее заявил, что не видит угроз для сотрудничества с Международным валютным фондом. По его словам, сейчас Украина выполняет все условия, которые перед ней ставятся.

Ранее глава Минфина сказал, что миссия МВФ должна была прибыть в Киев для пересмотра программы сотрудничества, но в фонде хотят прояснить ситуацию в Украине.

Как писало РБК-Украина, официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что создание эффективной системы противодействия коррупции было критическим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в течение последних нескольких лет.

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