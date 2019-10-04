Глава Минэнерго РФ прокомментировал тариф на транзит газа по Украине

В случае заключения контракта тарифы на транзит газа через Украину будет определяться в соответствии с европейским законодательством. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью российским СМИ.

Новак заявил, что конкретная цена в рамках трехсторонних газовых переговоров консультаций пока не обсуждалась.

"Я думаю, что это будет обсуждаться позже. И это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе", - считает он.

Глава Минэнерго РФ напомнил, что в соответствии с европейским законодательством тариф - это не стоимость прокачки за тысячу кубических метров газа и за сто километров, а цена, связанная с входом в газотранспортную систему и выходом.

Отметим, ранее Украина предложила установить в газовом контракте плату за вход/выход в газотранспортную систему Украины и плату за бронирование мощностей.

Как сообщало РБК-Украина, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

Как сообщил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, на встрече обсуждалась возможная скидка на транзит в зависимости от объемов транспортировки российского газа.