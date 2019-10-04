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Глава Міненерго РФ прокоментував тариф на транзит газу по Україні

Новини » Фінанси    04.10.2019 - 16:41
Глава Міненерго РФ прокоментував тариф на транзит газу по Україні
Фото: Олександр Новак (minenergo.gov.ru)

Росія заявляє, що згодна на європейські норми

У разі укладення контракту тарифи на транзит газу через Україну буде визначатися у відповідності з європейським законодавством. Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак в інтерв'ю російським ЗМІ.

Новак заявив, що конкретна ціна в рамках тристоронніх газових переговорів консультацій поки не обговорювалася.

"Я думаю, що це буде обговорюватися пізніше. І це буде в рамках існуючих тарифів, які діють сьогодні в Європі", - вважає він.

Глава Міненерго РФ нагадав, що згідно з європейським законодавством тариф - це не вартість прокачування за тисячу кубічних метрів газу і за сто кілометрів, а ціна, пов'язана з входом в газотранспортну систему і виходом.

Зазначимо, раніше Україна запропонувала встановити в газовому контракті плату за вхід/вихід в газотранспортну систему України і плату за бронювання потужностей.

Як повідомляло РБК-Україна, на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 19 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

Як повідомив міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель, на зустрічі обговорювалася можлива знижка на транзит залежно від обсягів транспортування російського газу.

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