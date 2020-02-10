В РФ допустили продление контракта на транзит газа с Украиной после 2024

Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

Возможность пролонгации контракта заложена в газовом протоколе

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак допустил продление контракта на транзит российского газа по территории Украины в страны Евросоюза после 2024 года. Об этом он сказал в интервью изданию "Энергетическая политика".

Как заявил Новак, в конце 2019 года России и Украине "удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях".

"Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, контракт может быть продлен еще на пять лет при согласии сторон.

До этого Россия не планировала продлевать контракт с Украиной, поскольку намеревалась завершить строительство газопровод "Северный поток-2".

Напомним, строительство российского газопровода "Северный поток-2" было остановлено в конце 2019 года после введения американских санкций. В швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения американских санкций. В компании также добавили, что судна, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работ в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.

В начале января 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что для завершения строительства российского газопровода "Северный поток - 2" потребуется не меньше года.