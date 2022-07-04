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Глава Минэнерго обсудил с вице-президентом ЕК усиление энергетических санкций против России

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Понедельник 04 июля 2022 20:31
Глава Минэнерго обсудил с вице-президентом ЕК усиление энергетических санкций против России Фото: глава Минэнерго Украины Герман Галущенко и вице-президент ЕК Валдис Домбровскис (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел переговоры с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Стороны обсудили усиление энергетических ограничений против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

В ведомстве рассказали, что Галущенко подчеркнул необходимость перекрыть поток денег, которые РФ получает при помощи экспорта энергоресурсов, усилением санкций. Это лишит Кремль возможности манипулировать поставками газа.

Отмечается, что стороны также обсудили включение более существенных ограничений против РФ в седьмой пакет санкций Евросоюза.

При этом стороны обсудили вопрос соблюдения действующих санкций, в том числе предотвращение возможных злоупотреблений и попыток России уклониться от ограничений.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский союз планирует согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил санкции против России с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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