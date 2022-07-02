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Кулеба и глава дипломатии ЕС обсудили работу над седьмым пакетом санкций против России

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Киев, Суббота 02 июля 2022 18:15
Кулеба и глава дипломатии ЕС обсудили работу над седьмым пакетом санкций против России Фото: Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Одной из тем разговора стали санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

Политики также обсудили будущие шаги Украины для вступления в ЕС и скоординировали позиции перед встречей министров иностранных дел группы G20.

"Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России, и мы над этим работаем", - добавил Кулеба.

Напомним, что в Евросоюзе начали подготовку к седьмому пакета санкций против России.

В то же время в Офисе президента отметили, что новые ограничения могут касаться газа и банковского сектора.

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Евросоюз Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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