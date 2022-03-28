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Глава Минагрополитики об обстрелах нефтебаз: это связано не только с агросектором

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Киев, Понедельник 28 марта 2022 14:13
Глава Минагрополитики об обстрелах нефтебаз: это связано не только с агросектором Фото: Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Наталья Юрченко

Министр аграрной политики Николай Сольский прокомментировал обстрелы нефтяных баз по Украине российскими оккупантами. Он уверен, что это связано не только с аграрным сектором.

Об этом глава Минагрополитики сообщил в интервью РБК-Украина.

Сольский отметил, что целенаправленные удары по нефтебазам негативно влияют на текущую ситуацию.

"Конечно, негативно. Но мы понимаем, что это связано не только с аграрным сектором", - акцентировал министр.

Напомним, в последние дни российские оккупанты все чаще начали наносить удары по нефтебазам. В частности, под обстрелы попали нефтебазы в Дубно (Ровенская область), Львове и Луцке.

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