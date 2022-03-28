Глава Мінагрополітики про обстріли нафтобаз: це пов'язано не тільки з агросектором

Міністр аграрної політики Микола Сольський прокоментував обстріли нафтових баз по Україні російськими окупантами. Він упевнений, що це пов'язано не тільки з аграрним сектором.

Про це глава Мінагрополітики повідомив в інтерв'ю РБК-Україна .

"Звичайно, негативно. Але ми розуміємо, що це пов'язано не тільки з аграрним сектором", - акцентував міністр.

Сольський зазначив, що цілеспрямовані удари по нафтобазах негативно впливають на поточну ситуацію.

Нагадаємо, в останні дні російські окупанти все частіше почали наносити удари по нафтобазах. Зокрема, під обстріли потрапили нафтобази в Дубно (Рівненська область), Львів і Луцьк.

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