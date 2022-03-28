ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава Мінагрополітики про обстріли нафтобаз: це пов'язано не тільки з агросектором

Новость на русском →
Київ, Понеділок 28 березня 2022 14:13
Глава Мінагрополітики про обстріли нафтобаз: це пов'язано не тільки з агросектором Фото: Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Наталія Юрченко

Міністр аграрної політики Микола Сольський прокоментував обстріли нафтових баз по Україні російськими окупантами. Він упевнений, що це пов'язано не тільки з аграрним сектором.

Про це глава Мінагрополітики повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Сольський зазначив, що цілеспрямовані удари по нафтобазах негативно впливають на поточну ситуацію.

"Звичайно, негативно. Але ми розуміємо, що це пов'язано не тільки з аграрним сектором", - акцентував міністр.

Нагадаємо, в останні дні російські окупанти все частіше почали наносити удари по нафтобазах. Зокрема, під обстріли потрапили нафтобази в Дубно (Рівненська область), Львів і Луцьк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Микола Сольський Міністерство аграрної політики
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів