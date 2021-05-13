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Глава МИД Венгрии посетит Донбасс. Сийярто принял приглашение Кулебы

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Будапешт, Четверг 13 мая 2021 11:56
Глава МИД Венгрии посетит Донбасс. Сийярто принял приглашение Кулебы Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (flickr.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Донбасс. Он принял приглашение главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом украинский министр сообщил на своей странице в Twitter.

Ожидается, что Сийярто посетит Донбасс в мае.

"Рад, что Петер принял мое приглашение совершить поездку на Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае", - сообщил Кулеба.

Глава МИД Венгрии посетит Донбасс. Сийярто принял приглашение КулебыФото: главы МИД Венгрии и Украины (twitter.com/DmytroKuleba)

Напомним, главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетили зону ООС.

Также ранее сообщалось, что Украина выразила протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии "Единая Россия" на Донбасс.

Отметим, госсекретар США заявил, что Америка продолжит заставлять Россию платить за войну на Донбассе.

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