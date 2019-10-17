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Глава МИД Турции встретился с делегацией США

Новости » В мире    17.10.2019 - 12:45
Глава МИД Турции встретился с делегацией США
Фото: Мевлют Чавушоглу (mfa.gov.tr)

Встреча прошла в закрытом режиме

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с американской делегацией возглавляемой советником по национальной безопасности США Робертом О'Брайеном в связи с ситуацией в Сирии, где турецкая сторона проводит военную операцию. Об этом передает турецкий Anadolu.

Сообщается, что встреча прошла в закрытом режиме и продлилась около 45 минут. Ожидается, что в четверг президент Турции Реджеп Эрдоган проведет встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от встречи с Майком Пенсом. Несмотря на это вице-президент США не стал отказываться от визита в Турцию, где планировал обсудить военную операцию Турции на северо-востоке Сирии.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп написал письмо лидеру Турции Реджепу Эрдогану. В нем Трамп призвал остановить вторжение Турции в Сирию.

Кроме этого РБК-Украина сообщало, что, по словам Чавушоглу, Турция готова на ответные санкции в отношении США. При этом глава МИД отметил, что введение санкций со стороны США не способно изменить принципиальность Турции в вопросе Сирии.

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