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Глава МЗС Туреччини зустрівся з делегацією США

Новини » В світі    17.10.2019 - 12:45
Глава МЗС Туреччини зустрівся з делегацією США
Фото: Мевлют Чавушоглу (mfa.gov.tr)

Зустріч пройшла в закритому режимі

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провів зустріч з американською делегацією очолюваної радником з національної безпеки США Робертом О'Брайеном у зв'язку з ситуацією в Сирії, де турецька сторона проводить військову операцію. Про це передає турецький Anadolu.

Повідомляється, що зустріч пройшла в закритому режимі і тривала близько 45 хвилин. Очікується, що в четвер президент Туреччини Реджеп Ердоган проведе зустріч з віце-президентом США Майклом Пенсія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Ердоган відмовився від зустрічі з Майком Пенсія. Незважаючи на це віце-президент США не став відмовлятися від візиту в Туреччину, де планував обговорити військову операцію Туреччини на північному сході Сирії.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп написав листа лідеру Туреччини Реджепу Ердогану. В ньому Трамп закликав зупинити вторгнення Туреччини в Сирію.

Крім цього РБК-Україна повідомляло, що, за словами Чавушоглу, Туреччина готова на відповідні санкції щодо США. При цьому глава МЗС зазначив, що введення санкцій з боку США не здатне змінити принциповість Туреччини в питанні Сирії.

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