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Турция готова на ответные санкции в отношении США

Новости » В мире    16.10.2019 - 16:52
Турция готова на ответные санкции в отношении США
Фото: Мевлют Чавушоглу (mfa.gov.tr)

Правительство Турции заявило о готовности дать соразмерный ответ США

Турция готова ответить на любые санкции, которые ввело правительство США из-за турецкой военной операции в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

По словам Чавушоглу, введение санкций со стороны США не способно изменить принципиальность Турции в вопросе Сирии.

"В сегодняшней ситуации нашу решимость никак не нарушат никакие санкции или угрозы. Мы видим, что Трамп из-за давления его истеблишмента делает против нас некоторые шаги. На эти санкции мы обязательно дадим соразмерный ответ, примем соответствующие меры", - отметил глава МИД Турции.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил 14 октября о введении санкций в отношении Турции. В среду вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео планируют встретиться с правительством Турции в Анкаре, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Напомним, по словам президента Турции Раджепа Эрдогана, военная операция в Сирии будет завершена после того, как будет создана "безопасная зона". По его словам, ничто не сможет остановить операцию, пока Турция не достигнет цели по созданию "безопасной зоны". Также Эрдоган призвал курдов сложить оружие и покинуть регион.

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