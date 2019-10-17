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Трамп написал письмо Эрдогану

Новости » Политика    17.10.2019 - 08:32
Трамп написал письмо Эрдогану
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп призывал остановить вторжение Турции в Сирию

Президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдоган, в котором призывает остановить вторжение Турции в Сирию. Об этом сообщает The New York Times.

Отметим, вчера Трамп рассказал журналистам, что написал письмо Эрдогану, но не уточнил детали. Однако, издание The New York Times получило в свое распоряжение письмо и опубликовало его.

"Давайте разработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это", - пишет американский президент.

Трамп призывал Эрдогана к сделке.

"Я упорно трудился, чтобы решить некоторые из ваших проблем. Не разрушай мир. Вы можете сделать отличную сделку. Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры и готов пойти на уступки, которые они никогда бы не сделали в прошлом. Я конфиденциально прилагаю копию его письма, только что полученного", - продолжил Трамп.

"Не будь крутым парнем. Не будь дураком! Я позвоню тебе позже",- добавил Трамп.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова ответить на любые санкции, введенные правительством США из-за турецкой военной операции в Сирии. Чавушоглу подчеркнул, что введение санкций со стороны США не способно изменить принципиальность Турции в вопросе Сирии.

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Новости Украины Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
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