Глава МИД Турции о плане ООН по экспорту украинского зерна: удовлетворит обе стороны
План ООН по вывозу зерна удовлетворит потребности Украины и России. Однако для экспорта нужно обеспечить безопасность в Черном море путем разминирования.
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber7.
В Анкаре подчеркнули, что хотят решить вопрос с экспортом таким образом, чтобы это отвечало интересам сразу обеих стран.
Министр считает, что разработанный ООН план "хороший и объективный".
"Он (план, - ред.) предусматривает удовлетворение потребностей как России, так и Украины в экспорте. Реализация плана позволит поставлять на мировые рынки зерновые Украины, но до очистки района от мин невозможно создать линии безопасности", - заявил Чавушоглу.
Напомним, что Турция хочет организовать переговоры России и Украины для экспорта украинского зерна.
При этом Анкара заявляет об успехах, но в МИД Украины подчеркнули, что еще не достигли договоренностей о проведении переговоров по разблокировке портов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.