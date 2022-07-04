Глава МЗС Туреччини про план ООН з експорту українського зерна: задовольнить обидві сторони

План ООН з вивезення зерна задовольнить потреби України та Росії. Однак для експорту потрібно забезпечити безпеку в Чорному морі шляхом розмінування.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber7 .

"Він (план, - ред.) передбачає задоволення потреб як Росії, так і України в експорті. Реалізація плану дозволить поставляти на світові ринки зернові України, але до очищення району від мін неможливо створити лінії безпеки", - заявив Чавушоглу.

Міністр вважає, що розроблений ООН план "хороший і об'єктивний".

В Анкарі підкреслили, що хочуть вирішити питання з експортом таким чином, щоб це відповідало інтересам відразу обох країн.

Нагадаємо, що Туреччина хоче організувати переговори Росії та України для експорту українського зерна.

При цьому Анкара заявляє про успіхи, але в МЗС України підкреслили, що ще не досягли домовленостей про проведення переговорів щодо розблокування портів.

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