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Глава МЗС Туреччини про план ООН з експорту українського зерна: задовольнить обидві сторони

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Анкара, Понеділок 04 липня 2022 12:45
Глава МЗС Туреччини про план ООН з експорту українського зерна: задовольнить обидві сторони Фото: глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталія Юрченко

План ООН з вивезення зерна задовольнить потреби України та Росії. Однак для експорту потрібно забезпечити безпеку в Чорному морі шляхом розмінування.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber7.

В Анкарі підкреслили, що хочуть вирішити питання з експортом таким чином, щоб це відповідало інтересам відразу обох країн.

Міністр вважає, що розроблений ООН план "хороший і об'єктивний".

"Він (план, - ред.) передбачає задоволення потреб як Росії, так і України в експорті. Реалізація плану дозволить поставляти на світові ринки зернові України, але до очищення району від мін неможливо створити лінії безпеки", - заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, що Туреччина хоче організувати переговори Росії та України для експорту українського зерна.

При цьому Анкара заявляє про успіхи, але в МЗС України підкреслили, що ще не досягли домовленостей про проведення переговорів щодо розблокування портів.

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