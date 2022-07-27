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Глава МИД Словении приехала в Киев: с кем планирует встретиться

Фото: министр иностранных дел Словении Таня Файон (gov.si)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр иностранных дел Словении Таня Файон приехала в Киев с рабочим визитом. Она проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатического ведомства Словении.

"Только что приехала в Киев. Здесь, чтобы выразить политическую и практическую поддержку Словении Украине и ее мужественному народу", - написала Файон.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Республики Гватемала Алехандо Джамматте посетил Украину. В ходе рабочего визита он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран подписали соглашение о безвизе.

Также мы ранее писали, что британский премьер-министр Борис Джонсон планирует прощальный визит в Украину перед тем, как окончательно уйдет в отставку.

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СловенияВизит в Украину