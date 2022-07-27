RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МЗС Словенії приїхала до Києва: з ким планує зустрітися

Фото: міністр закордонних справ Словенії Таня Файон (gov.si)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон приїхала до Києва з робочим візитом. Вона проведе зустріч з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави дипломатичного відомства Словенії.

"Щойно приїхала до Києва. Тут, щоб висловити політичну і практичну підтримку Словенії Україні та її мужньому народу", - написала Файон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Республіки Гватемала Алехандо Джамматте відвідав Україну. В ході робочого візиту він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Лідери двох країн підписали угоду про безвіз.

Також ми раніше писали, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон планує прощальний візит в Україну перед тим, як остаточно піде у відставку.

Читайте РБК-Україна в Google News
СловенияВізит в Україну