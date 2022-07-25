Зеленский встретился с президентом Гватемалы

"Рад приветствовать в Киеве Президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи! Это первый визит лидера из Латинской Америки в Украину не только с 24 февраля, но и за последние 12 лет. Проведем важные переговоры для развития двусторонних отношений наших стран", - написал Зеленский.