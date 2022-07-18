Глава МИД Словении посетит Киев с рабочим визитом

Министр иностранных дел Словении Таня Файон посетит Украину с рабочим визитом. Он планируется на конц июля.
Об этом заявил государственный секретарь МИД Словении Марко Штуцин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи глав МИД ЕС.
По его словам, в ходе визита Файон проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Напомним, в начале июля в Украину прибыла премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. В рамках визита она посетила Бучу и Бородянку, которые находились под оккупацией россиян.
Кроме того, ранее премьер-министр Австралии Энтони Албанез прибыл в Украину с рабочим визитом. По прибытии он посетил Бучу, Гостомель и Ирпень.
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